Nükhet Duru Sevenlerini Üzdü

Keyifli başlayan konserde efsane sanatçı "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Beni Benimle Bırak", "Cambaz", "Anılar", "Sevda" gibi kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı, sahnede payetli göğüs dekolteli kıyafet tercih etti.. Normalde 2 saat sürmesi beklenen konserinde Duru, anlamsız bir şekilde sahneden erken ayrılınca ise sevenlerini hüsrana uğrattı. 50 dakika konser veren ve sahneden indikten sonra telefonlarını kapatan Nükhet Duru'ya ve menajerine kimse ulaşamadı. Bu tavrı karşısında sevenleri "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek ünlü sanatçıya tepki gösterdi.

Mekanın işletmecisi Serkan Can, izleyicileri sakinleştirirken duayen sanatçının bu tavrına bir anlam veremediğini söyledi.

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