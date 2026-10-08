Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, oğulları Sean Preston ve Jayden ile ABD'nin Tennessee eyaletindeki Dollywood tema parkında görüntülendi. Güneş gözlüğü takan ve yüzünün büyük bölümünü maskeyle kapatan 44 yaşındaki yıldız, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı haliyle dikkat çekti.

OĞULLARIYLA DOLLYWOOD'A GİTTİ

Britney Spears, 21 yaşındaki Sean Preston ve 20 yaşındaki Jayden ile Dollywood'da ailece vakit geçirdi. Ünlü şarkıcı daha sonra tema parkındaki gezisinden görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"VAY CANINA..."

Britney Spears, oğullarıyla birlikte Dollywood'u ziyaret ederken geziden kareleri Instagram hesabından da paylaştı. Ünlü şarkıcı, tema parkını ilk kez gördüğünü belirterek, "Vay canına! Bu yerin varlığından haberim yoktu. İnanılmaz derecede havalı ve heyecan verici. Aile gezileri! Dollywood kesinlikle çok sevimli" ifadelerini kullandı.

YÜZÜNÜ MASKE VE GÖZLÜKLE GİZLEDİ

Gezide günlük kıyafetler tercih eden Spears, büyük güneş gözlüğü ve yüzünü kapatan maskesiyle görüntülendi. Dünyaca ünlü yıldızın kameralardan uzak kalmayı tercih ettiği görünümü dikkat çekti.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Britney Spears, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sorunların ardından kendi isteğiyle bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören dünyaca ünlü şarkıcı, programını tamamladıktan sonra merkezden ayrılmıştı.