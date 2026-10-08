Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

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Kıvanç Tatlıtuğ, ağustos ayında milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatma kararının perde arkasını anlattı. Kararının özel veya dramatik bir nedeni olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, dijital dünyadan uzaklaştıktan sonra kitaplara yöneldiğini açıkladı.

"CANIM ÖYLE İSTEDİ, KAPATTIM"

Rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi"nin lansmanına katılan Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu hesaplarını neden kapattığı sorusuna yanıt verdi.

Kararının arkasında özel bir hikaye aranmasına gerek olmadığını belirten Tatlıtuğ, "Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım" dedi.

SOSYAL MEDYA YERİNE KİTAPLARA YÖNELDİ

Ünlü oyuncu, hesaplarını kapattıktan sonra zamanını nasıl değerlendirdiğini de anlattı. Tatlıtuğ, "Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum" ifadelerini kullandı.

EVİNDEKİ KAZA HAKKINDA DA KONUŞTU

Tatlıtuğ, Göktürk'teki evinde Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralandığı kazaya ilişkin de bilgi verdi. Konunun önemli olduğunu belirten oyuncu, Yangibayev'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tatlıtuğ, "Arkadaşımızın durumu gayet iyi. Çok keyifli bir haber. Bugünün keyfine yakışan bir haberi size vermek istedim" dedi.