Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlarla eleştirilerin odağına yerleşti. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, son olarak deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenilerek organizasyondaki dördüncü maçını da kaybetti.

Milli takımın üst üste aldığı yenilgilerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlanırken İtalyan çalıştırıcının kazandığı ücret de yeniden gündeme geldi.

38 YIL SONRA GELEN MAĞLUBİYET SERİSİ

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ardından İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, son karşılaşmada İtalya'ya 3-1 yenilerek dört maç sonunda puan alamadı.

Bu sonuçlarla A Milli Takım, Ekim 1987-Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye ayrıca son 7 maçının 6'sını kaybetti.

TRİBÜNLERDEN MONTELLA'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Alınan sonuçlar Montella'ya yönelik eleştirileri artırdı. Belçika deplasmanında tribünlerde bulunan Türk taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde "Montella istifa" tezahüratları yaptı. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından İtalyan teknik adamın tercihleri ve milli takımın performansı tartışılırken gözler Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı karara çevrildi.

MONTELLA'NIN GÜNLÜK KAZANCI 333 BİN TL'Yİ BULUYOR

Milli takımda alınan sonuçların ardından Montella'nın sözleşmesi ve yıllık kazancı da tartışma konusu oldu. Son yapılan ücret iyileştirmesiyle İtalyan teknik adamın yıllık maaşı 1,8 milyon Euro'dan 2,2 milyon Euro'ya yükseldi. Bu rakam aylık yaklaşık 183 bin 333 Euro'ya, günlük ise 6 bin 27 Euro'ya karşılık geliyor. 8 Ekim 2026 itibarıyla Euro'nun yaklaşık 55,30 TL seviyesinde olduğu dikkate alındığında Montella'nın günlük kazancı yaklaşık 333 bin 330 TL olarak hesaplanıyor.

BİR GÜNDE NEREDEYSE BİR YILLIK ASGARİ ÜCRET KAZANIYOR

Türkiye'de 2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretle çalışan bir kişinin 12 aylık toplam net kazancı ise 336 bin 906 TL'ye ulaşıyor. Montella'nın günlük yaklaşık 333 bin 330 TL'lik kazancıyla bir asgari ücretlinin yıllık maaşı arasında yalnızca 3 bin 576 TL fark bulunuyor.

Böylece İtalyan teknik adamın yıllık sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan bir günlük kazancı, Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir kişinin yaklaşık 11 ay 26 günde elde ettiği net gelire denk geliyor. Karşılaştırmada Montella'nın bildirilen sözleşme ücreti ile Türkiye'deki net asgari ücret esas alınıyor.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Belçika karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından istifa çağrılarıyla ilgili konuşan Montella, eleştirilere fazla kulak vermek istemediğini belirtmişti. İtalyan çalıştırıcı, milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığını ve UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiğini hatırlatarak oyuncularının mücadelesine sahip çıkmıştı.

İtalya karşısında alınan son yenilginin ardından da futbolcularını tebrik eden Montella, yenilen gollerdeki hatalara dikkat çekmiş ve yaşanan deneyimlerin takımı geliştireceğini söylemişti.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı sözleşme 31 Temmuz 2028'e kadar devam ediyor. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından İtalyan teknik adamla yolların ayrılabileceği yönündeki haberler gündeme gelirken olası tazminat bedeline ilişkin farklı rakamlar da ortaya atıldı.

Milli takımın son dört karşılaşmadan puansız ayrılması, tribünlerden yükselen istifa çağrıları ve Montella'nın yıllık 2,2 milyon Euro'luk kazancı, teknik direktörün geleceğine ilişkin tartışmaların başlıca konuları arasında yer aldı.

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