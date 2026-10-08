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Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

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Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabaha karşı 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından, yapıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın üst 2 katının kaçak olduğunu açıkladı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından yapıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın üst 2 katının kaçak olduğunu açıkladı.

7 KATLI BİNANIN İLK 3 KATI ÇÖKTÜ

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada, 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, üst katlar tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

12 DAİREDE TOPLAM 33 KİŞİ YAŞIYORDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, yaralanan 5 kişiyi binadan çıkardı. Kayıtlara göre 12 dairenin bulunduğu apartmanda toplam 33 kişi yaşıyordu.

VALİ GÜL: ENKAZ ALTINDA 7 KİŞİ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, enkazdaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Enkazda 7 kişi var, 4 kişiyle temas sağlandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." denildi.

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ilk 3 katı çöken binanın yıkılmadan önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

kaçak olsa bile tüm belediyeler yıkmak yerine para cezası veriyor.belediye ayrımcılığı yapmıyalım.

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

kolon da kesmişlerdir çıkar ortaya eğer altta dükkan varsa tabi genelde kolon kesiyorlar sonra da bina çöküyor bunun önlemi de alınmalı

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