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Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

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Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
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Finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar iki katına çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kimlik tespiti gerektiren işlem tutarı 185 bin TL’den 370 bin TL’ye, elektronik fon ve kripto varlık transferlerinde ise 15 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi. Mobil bankacılıkta tek kullanımlık kodla onaylanan işlemlerde ayrıca ıslak imza alınmamasının da önü açıldı.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında uygulanan kurallarda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle hem kimlik tespitinde esas alınan parasal tutarlar güncellendi hem de dijital kanallardan yapılan işlemlere ilişkin yeni hükümler getirildi.

KİMLİK TESPİTİ SINIRI 370 BİN TL OLDU

Düzenlemenin ardından finansal işlemlerde müşterinin kimliğinin tespit edilmesini zorunlu kılan tutar 185 bin TL'den 370 bin TL'ye çıkarıldı.

Buna göre işlem tutarının ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin TL'ye ulaşması halinde müşterinin kimlik tespitinin yapılması gerekecek.

Elektronik fon transferleri ve kripto varlık transferlerinde kimlik tespitini gerektiren tutar da artırıldı. Bu işlemler için daha önce 15 bin TL olarak uygulanan sınır bundan sonra 30 bin TL olacak.

MOBİL BANKACILIKTA ISLAK İMZA KOLAYLIĞI

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen işlemleri ilgilendiriyor.

Müşterinin finans kuruluşunda kayıtlı ve doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık kodla işlemin onaylanması halinde ayrıca ıslak imza örneği alınması gerekmeyebilecek.

Ancak bu kolaylığın uygulanabilmesi için işlemin güvenli biçimde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Finans kuruluşlarının, işlemlerin yetkisiz kişiler tarafından yapılmasını engelleyecek gerekli güvenlik önlemlerini sağlaması şart olacak.

DENETİM RAPORLARI SADELEŞTİRİLECEK

Yeni düzenlemeyle finans kuruluşlarının denetim süreçlerinde hazırlanan raporlara ilişkin uygulamada da değişikliğe gidildi.

Denetim sırasında mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda bulgular tek bir raporda bir araya getirilebilecek. Böylece denetimlerdeki raporlama sürecinin sadeleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haberler.com
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