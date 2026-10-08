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Küçükçekmece'de müzikholde silahlı çatışma! Polis memuru ve 1 kişi hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de müzikholde silahlı çatışma! Polis memuru ve 1 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Küçükçekmece'de bir müzikhole gelen şahsın silahıyla çevreye ateş açması üzerine çatışma çıktı. Mekanda bulunan bir polis memurunun karşılık verdiği çatışmada polis memuru ile 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay gece saat 03.40 sıralarında Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki müzikholde yaşandı, polis inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MEKANA GELEN ŞAHIS ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, olay, 03.40 saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi silahıyla çevreye ateş etti. Bu sırada mekanda bulunan bir polis memuru, şahsa karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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