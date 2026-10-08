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Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

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Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti Haber Videosunu İzle
Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti
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Avustralya’da mevsimsel göçleri sırasında ortaya çıkan Bogong güveleri, bu kez doğal güzergahlarından saparak yerleşim bölgelerini adeta istila etti. Binlerce güve evlerin duvarlarını, çatılara park edilen araçları ve çevredeki yüzeyleri kaplarken, özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı. Uzmanlar ise bu yoğunluğun türün son yıllardaki dramatik düşüşünün ardından yeniden toparlanıyor olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Avustralya’nın güneydoğusunda her yıl gerçekleşen Bogong güvesi göçü, bu kez yerleşim yerlerinde ortaya çıkan görüntülerle dikkat çekti. Mevsimsel göç sırasında binlerce güve, yapay ışıkların da etkisiyle yön değiştirerek evlerin, iş yerlerinin ve araçların çevresinde toplandı. Sabah saatlerinde binaların duvarlarında ve farklı yüzeylerde yüzlerce, hatta binlerce güve görüldü. 

SERİN BÖLGELERE DOĞRU HAREKET EDİYORLAR

Yaklaşık 4-5 santimetrelik kanat açıklığına ulaşabilen Bogong güveleri, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Avustralya’nın güneydoğusundaki ovalardan Avustralya Alpleri’ne doğru göç ediyor. Gece boyunca hareket eden güveler, gündüzleri ise mağara ve kayalık alanlarda dinleniyor. 

YAPAY IŞIKLAR YÖNLERİNİ ŞAŞIRTIYOR

Güvelerin göç güzergâhında bulunan kent ve kasabalardaki yapay ışıklar, yönlerini şaşırmalarına neden olabiliyor. Bunun sonucunda çok sayıda güve yerleşim yerlerine yönelerek binaların çevresinde toplanıyor. Özellikle sabah saatlerinde duvar, pencere ve çeşitli yüzeylerin güvelerle kaplandığı görüntüler ortaya çıkıyor. 

NÜFUSLARI YÜZDE 99'A KADAR AZALDI

Bogong güvelerinin sayısı geçmiş yıllarda kuraklık, yaşam alanlarındaki değişimler ve iklim koşulları nedeniyle büyük ölçüde azaldı. Bazı dönemlerde popülasyonlarının yüzde 99'a kadar gerilediği bildirildi.

Tür, 2021 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’ne nesli tehlike altında kategorisiyle alındı. Bu nedenle güvelerin yeniden büyük gruplar halinde göç güzergâhlarında görülmesi, bilim insanları tarafından da yakından takip ediliyor.

EKOSİSTEM İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bogong güveleri yalnızca mevsimsel göçleriyle değil, bölgedeki ekosistem için taşıdıkları önemle de öne çıkıyor. Güveler, özellikle Avustralya Alpleri’nde yaşayan ve kritik tehlike altında bulunan dağ cüce faresinin önemli besin kaynaklarından birini oluşturuyor

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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