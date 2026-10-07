Ankara’da havaya ateş açan ve görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı

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Ankara'da gece saatlerinde sokakta havaya ateş açan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

SOKAKTA RASTGELE ATEŞ AÇTI, ARKADAŞI KAYIT ALTINA ALIP PAYLAŞTI

Olay, Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Şüpheli, o anları arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirerek sanal medya hesabında paylaştı.

POLİS PLAKANIN İZİNİ SÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, videoyu çeken kişinin bindiği otomobili tespit etti. Plaka üzerinden yürütülen çalışma sonucu aracın ruhsat sahibine, ardından otomobili kullanan kişiye ulaşıldı.

İKİSİ DE YAKALANDI

Olaya ilişkin S.Ç. (21) ile S.A. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı