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Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

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Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı
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Sezen Aksu'nun rahatsızlanarak hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Biyopsi yapıldığı ve üç gün hastanede kaldığı belirtilen usta sanatçının taburcu olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Sezen Aksu'nun kısa süre önce hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Rahatsızlanmasının ardından özel bir hastaneye başvurduğu belirtilen sanatçıya biyopsi yapıldığı ve üç gün hastanede kaldığı öne sürüldü. Aksu'nun yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. 

ÜÇ GÜN HASTANEDE KALDI

"Gel Konuşalım" programında aktarılan bilgilere göre Sezen Aksu, yaşadığı bir rahatsızlığın ardından Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye başvurdu.

Burada çeşitli kontrollerden geçen Aksu'ya biyopsi yapıldığı ve sanatçının yaklaşık üç gün hastanede kaldığı belirtildi. 

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Usta sanatçının yaklaşık iki hafta önce taburcu olarak evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Aksu'nun şu sıralar evinde dinlendiği belirtildi. 

Aksu'nun yaşadığı rahatsızlığın ne olduğuna ve biyopsi sonucuna ilişkin ise sanatçıdan ya da yakın çevresinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. 

KEDİLERİNİ ÇOK ÖZLEDİ

Aksu'nun hastanede kaldığı günlerde evindeki kedilerini özlediği ve bir an önce taburcu olmak istediği de aktarıldı. Sanatçının yaklaşık 10 kedisi ile yaşlı bir köpeğinin bulunduğu belirtildi.

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