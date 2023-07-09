Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar

Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz aylarda gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmesi çiftin evliliğinde kriz çıkardığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aldatma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. İkili, 7. evlilik yıl dönümlerinde birlikte çekildikleri samimi kareleri paylaştı.

"NEFES GİBİ"

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti 7. evilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı. Kadir Doğulu Atagül ile çektirdiği birbirinden samimi pozlarını paylaşıp "Uğurlu 7. Gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" notunu düştü.

"TANRININ BANA VERDİĞİ EN GÜZEL HEDİYE"

Neslihan Atagül ise Kadir Doğulu ile olan romantik karelerine "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" notunu yazdı. İkilinin paylaşımları yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.