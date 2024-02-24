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Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum

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Müslüm, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi çok izlenen sinema filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum. 'Serdar Ortaç'ın kumar borcunu yedi defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi' diyen Uslu, 'Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum' şeklinde konuştu. Oyuncu Sinem Öztürk ile evli olan Mustafa Uslu, 'Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın' ifadelerini kullandı.

'Müslüm', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve 'Ayla' gibi çok izlenen sinema filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4.5 MİLYON DOLAR HARCADIK"

Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.

Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum

"ÇOCUKLARIMIN OKUL TAKSİDİNİ ÖDEMEKTE ZORLANIYORUM"

" Serdar Ortaç'ın kumar borcunu yedi defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi" diyen Uslu, "Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum" şeklinde konuştu.

"ALMANYA'DA YAŞAYACAĞIZ"

Oyuncu Sinem Öztürk ile evli olan Mustafa Uslu, "Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız.

Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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