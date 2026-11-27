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Portekiz Parlamentosu'nda 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında uzun saçları, sakalı ve beyaz kıyafetiyle Hz. İsa'yı andıran bir adam, milletvekillerinin konuşmalarına ara verilmesine neden oldu. Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'nun sert tepkisinin ardından polis eşliğinde dışarı çıkarılan adamın 38 yaşındaki Jonas Santos olduğu öğrenildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Olay, 24 Kasım'da Portekiz Parlamentosu'nda 2027 yılı devlet bütçesinin son oylaması öncesinde yaşandı. İlk olarak Sosyalist Parti Genel Sekreteri Jose Luis Carneiro'nun konuşması sırasında izleyici bölümünde görülen Santos, daha sonra parlamentonun alt katındaki izleyici bölümüne geçti. Uzun saçları, sakalı ve beyaz kıyafetiyle Hz. İsa'yı andıran adam, milletvekillerinin ve gazetecilerin dikkatini çekti.

"HZ. İSA BİLE TEŞEKKÜR ETMEYE GELDİ"

Sağcı Chega Partisi Genel Başkanı Andre Ventura'nın kürsüde konuştuğu sırada Santos'un ellerini birleştirerek dua eder gibi hareketler yaptığı belirtildi. Ventura'nın, "Hz. İsa bile teşekkür etmeye geldi" sözleri üzerine bazı milletvekilleri gülmeye başladı ve bütçe görüşmeleri kesintiye uğradı.

MECLİS BAŞKANI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlara müdahale eden Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco, parlamentonun izleyici bölümünde bulunan kişilerin milletvekillerine yönelik sözlü veya fiziki tepkilerde bulunamayacağını hatırlattı. Parlamentonun saygınlığını zedeleyen davranışların bir sınırı olduğunu belirten Branco, Santos'un salondan çıkarılmasını istedi. Polis ekipleri, adamı dışarı çıkararak kimlik kontrolü yaptı.

"SADECE SESSİZCE DUA ETTİM"

Parlamento dışında gazetecilere açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Porto doğumlu Jonas Santos, oturumu kesintiye uğrattığı yönündeki suçlamaları reddetti. Kimseye müdahale etmek istemediğini belirten Santos, "Sadece dinledim, meditasyon yaptım ve sessizce dua ettim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE PARLAMENTODAN ÇIKARILMIŞ

Santos, parlamentonun izleyici bölümünden ikinci kez çıkarıldığını da açıkladı. Parlamento önünde konut sorununa ilişkin düzenlenen protestoyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Santos, tek amacının tarafları dinlemek ve görüşmeleri takip etmek olduğunu söyledi. Bütçe görüşmelerinin ardından Portekiz'in 2027 yılı devlet bütçesi kabul edildi.