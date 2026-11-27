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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı süresi uzatılan 14 şüpheli ile sonradan gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

CANSU TAŞKIN DAHİL 3 İSİM TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Cansu Taşkın, Saghar Shojaei ve Muammer Kapucuoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.

Cansu Taşkın

10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Şüphelilerden Seher Grothe Sevdişan serbest bırakılırken, İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 24 Kasım'da yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Şüpheli ve tanık ifadeleri, cep telefonları ile dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtilmişti.

24 ŞÜPHELİ ADLİ TIP KURUMUNDA TEST VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu, Adli Tıp Kurumunda yasaklı madde testi vermişti.

Ceylan Kaya

CEYLAN KAYA DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Deniz Sözen, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Son verilen üç tutuklama kararıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

★ Okurların en beğendiği yorum ARSLANOĞLU Hakan: Bedelli askerlikten sonra bedelli hırsızlık çıktı. 20 gün kadar yatıp çıkıyorsun. Tutuklananlarda bir kaç gün sonra çıkarlar merak etmesinler. Tüm yorumlar (13)

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