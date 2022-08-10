Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

2000'li yıllarda komedi dizilerinin aranan yüzü olan Belma Canciğer'i şimdilerde ekran önünde göremesek de, sosyal medyada oldukça aktif. Oyuncunun son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Yıllar Canciğer'i daha da güzelleştirmiş.

2003-2006 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi, kadrosunda yer alan oyuncularla ve konusuyla unutulmaz diziler arasında yerini almıştı. Ara ara yayınlanan dizinin oyuncularının son hali ise merak konusu oldu. O karakterlerden biri de Belma Canciğer.

Dizide Müdür Bey'in biricik sevdiği, bir dediğini iki etmediği Sevda Hoca rolüyle hafızalara kazınan Belma Canciğer ekran önüne çok çıkmasa da hayranlarının merakını sosyal medyada paylaşımlarıyla gideriyor.

Belma Canciğer, senaristliğini ve yönetmenliğini 2000 yılından bu yana evli olduğu Gani Müjde'nin yaptığı birçok yapımda rol aldı.

Ece Su ve Arda adında iki çocuğu bulunan Belma Canciğer'i yıllar pek de değiştirmemiş.

Dizide canlandırdığı Sevda öğretmen rolüyle gönüllerde taht kuran 49 yaşındaki oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 50 yaşında olan Belma Canciğer'in dizilerde gördüğümüz neşesi de hala yerinde.