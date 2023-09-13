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MTV Video Müzik Ödülleri... MÜZİK DÜNYASININ EN İYİLERİ BELLİ OLDU!

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Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. "Yılın Sanatçısı" kategorisinde sadece kadınların mücadele ettiği gecede Taylor Swift 8 dalda aday gösterilerek 2 ödül birden aldı.

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen törende Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.

Prudential Center'da gerçekleşen ödül töreninde "Yılın Sanatçısı" kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Gecede Taylor Swift hem "Yılın Şarkısı" ödülünü hem de "En İyi Pop Müzik Klibi" ödülünü aldı.

Taylor Swift - Anti-Hero

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Taylor Swift – 'Anti-Hero'

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Stray Kids – S-Class

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Dove Cameron - Breakfast

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Shakira - Sanatçı bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Anitta - Funk Rave

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Puff Daddy

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

KAROL G, Shakira – TQG

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Ice Spice

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Rema & Selena Gomez – Calm Down

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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