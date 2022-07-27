Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı

Final yapan Masumlar Apartmanı dizisindeki performansının yanı sıra Erşan Kuneri'deki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, sezonun yorgunluğunu atmak için sevgilisi Mustafa Aksakallı ile doğaçlama bir tatil planı yaptı.

"DOĞAÇLAMA GEZİYORUZ"

Habertürk'te yer alan habere göre, satın almayı planladığı karavan ile Çeşme'de görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. "1 yıldır karavan ile gezme hayalim vardı" diyen Mola, "Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz" dedi.

"MUSTAFA'YI EVDE BİLE GÖREMİYORUM, BU TATİL İYİ OLACAK"

Sevgilisinin yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen oyuncu, "Hafta içi 3-4 günlüğüne baş başa gezmeye çıkacağız. Yoksa onu yakalamak çok zor. Evde bile doğru dürüst göremiyorum. Ne zamandır tatil de yapamıyorduk. İkimiz için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"ENİS ARIKAN OCAĞIMA İNCİR AĞACI DİKTİ"

Oyunculuğun yanı sıra Alaçatı'da iki mekanı bulunan Ezgi Mola, ünlü dostlarından hesap alıp almamasıyla ilgili esprili bir yanıt vererek "Israr ediyorlar hesap ödemek için. Zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Tatlı bir denge kuruyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün geliyor" şeklinde konuştu.

Ezgi Mola ve Enis Arıkan