Manifest'in Esin Bahat'ının 9 yıl önceki hali ortaya çıktı! Meğer çiğ köftecide çalışmış

Manifest'in Esin Bahat'ının 9 yıl önceki hali ortaya çıktı! Meğer çiğ köftecide çalışmışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest grubunun üyelerinden Esin Bahat'ın 9 yıl önce bir çiğ köftecide çalıştığına ilişkin görüntüler gündem yarattı. Ünlü şarkıcının yıllar önceki haliyle bugünkü görüntüsü arasındaki değişim dikkat çekerken, fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Bahat'ın geçmişine ilişkin bir paylaşım gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, Bahat olduğu belirtilen genç bir kadının çiğ köfte dükkânının önünde poz verdiği görülüyor.
Fotoğrafın yaklaşık 9 yıl önce çekildiği ve Bahat'ın o dönemde söz konusu işletmede çalıştığı iddia edildi.
ESKİ HALİYLE YENİ TARZI YAN YANA GETİRİLDİ
Paylaşımın ardından Bahat'ın geçmişteki fotoğrafıyla günümüzdeki profesyonel çekimleri yan yana getirildi. Eski görüntüde siyah kıyafetleri ve deri ceketiyle poz veren genç kadın, yeni fotoğrafta ise sahne tarzını yansıtan iddialı bir kombinle görülüyor.
ESKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU
Manifest grubuyla müzik kariyerini sürdüren Bahat'ın yıllar önceki yaşamına ilişkin iddia, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Esin Bahat'ın çiğ köftecide çalıştığı yönündeki paylaşımla ilgili kendisinden henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.