Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manifest'in Esin Bahat'ının 9 yıl önceki hali ortaya çıktı! Meğer çiğ köftecide çalışmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest'in Esin Bahat'ının 9 yıl önceki hali ortaya çıktı! Meğer çiğ köftecide çalışmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manifest grubunun üyelerinden Esin Bahat'ın 9 yıl önce bir çiğ köftecide çalıştığına ilişkin görüntüler gündem yarattı. Ünlü şarkıcının yıllar önceki haliyle bugünkü görüntüsü arasındaki değişim dikkat çekerken, fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Bahat'ın geçmişine ilişkin bir paylaşım gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, Bahat olduğu belirtilen genç bir kadının çiğ köfte dükkânının önünde poz verdiği görülüyor.

Fotoğrafın yaklaşık 9 yıl önce çekildiği ve Bahat'ın o dönemde söz konusu işletmede çalıştığı iddia edildi.

ESKİ HALİYLE YENİ TARZI YAN YANA GETİRİLDİ

Paylaşımın ardından Bahat'ın geçmişteki fotoğrafıyla günümüzdeki profesyonel çekimleri yan yana getirildi. Eski görüntüde siyah kıyafetleri ve deri ceketiyle poz veren genç kadın, yeni fotoğrafta ise sahne tarzını yansıtan iddialı bir kombinle görülüyor.

ESKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Manifest grubuyla müzik kariyerini sürdüren Bahat'ın yıllar önceki yaşamına ilişkin iddia, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Esin Bahat'ın çiğ köftecide çalıştığı yönündeki paylaşımla ilgili kendisinden henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada

Hacıosmanoğlu, Sergen'i neden göreve getirdiğini açıkladı: Keramet...
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Güldüler:

Haber değeri nerede ? çiğ köftecide çalışan insanlar şarkıcı olamaz mı? yada çiğ köftecide çalışmak ayıp birşey mi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri çıktı

Tuvalete giren hemşire fark etti, telefondan çıkanlar mide bulandırdı
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Fakıbaba'yı zora sokacak belge! Söyledikleriyle yaptığı çelişti
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
Büyükçekmece'deki rezidans saldırısının şüphelisi, otomobilinde vurulmuş halde ölü bulundu! 3 kişi aranıyor

Kanlı saldırının şüphelisi, otomobilinde vurulmuş halde bulundu