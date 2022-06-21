Mini elbisesi genç oyuncunun başına iş açtı! Ayağı takılınca kalçası göründü

Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası olan Scott Disick genç oyuncu Holly Scarfone ile aşk yaşamaya başladı. Holly bu aşkla paparazzilerin de dikkatini çekmiş oldu.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Holly Scarfone bu kez frikik haberleriyle gündeme geldi.

Model arkadaşı Anastasia Karanikolao'nun 23'üncü doğum gününün kutlandığı mekandan bir arkadaşı ile beraber çıkan Netflix yıldızı, topuklu ayakkabısı yere takılınca dengesini kaybetti.

Genç yıldız, arkadaşının yardımı ile düşmekten kurtuldu fakat eğilince kalçası göründü. Kazadan birkaç saat önce Holly, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda kusursuz vücudunu sergilemişti.

Scott Disick