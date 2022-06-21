Mini elbisesi genç oyuncunun başına iş açtı! Ayağı takılınca kalçası göründü - Haberler

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Mini elbisesi genç oyuncunun başına iş açtı! Ayağı takılınca kalçası göründü

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Amerikalı oyuncu ve televizyon kişiliği Scott Disick'in kız arkadaşı Holly Scarfone, gece eğlendiği mekandan çıkarken ayağı takılıp sendeledi. Holly'nin, dengeyi korumak için eğildiği sırada kalçası göründü.

Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası olan Scott Disick genç oyuncu Holly Scarfone ile aşk yaşamaya başladı. Holly bu aşkla paparazzilerin de dikkatini çekmiş oldu.

Mini elbise giyen genç oyuncu ayağı takılınca fena frikik verdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Holly Scarfone bu kez frikik haberleriyle gündeme geldi.

Mini elbise giyen genç oyuncu ayağı takılınca fena frikik verdi

Model arkadaşı Anastasia Karanikolao'nun 23'üncü doğum gününün kutlandığı mekandan bir arkadaşı ile beraber çıkan Netflix yıldızı, topuklu ayakkabısı yere takılınca dengesini kaybetti.

Mini elbise giyen genç oyuncu ayağı takılınca fena frikik verdi

Genç yıldız, arkadaşının yardımı ile düşmekten kurtuldu fakat eğilince kalçası göründü. Kazadan birkaç saat önce Holly, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda kusursuz vücudunu sergilemişti.

Mini elbise giyen genç oyuncu ayağı takılınca fena frikik verdi

Mini elbise giyen genç oyuncu ayağı takılınca fena frikik verdiScott Disick

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Scott Disick Cinsellik Magazin Haberler

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