MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUP DA SEÇİLEMEYEN ÜNLÜLER!
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Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e giremeyen ünlü isimler şöyle oldu...
Davut Güloğlu
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı Davut Güloğlu.
Mehmet Aslantuğ
Türkiye İşçi Partisi'nden Muğla Milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ.
İrfan Değirmenci
Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci.
Gökhan Zan
İYİ Parti Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan.
Türkiye İşçi Partisi'nin Balıkesir'den aday gösterdiği oyuncu Serhat Özcan.
Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: Magazinkolik / Magazin