MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUP DA SEÇİLEMEYEN ÜNLÜLER!

Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e giremeyen ünlü isimler şöyle oldu...