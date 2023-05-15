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MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUP DA SEÇİLEMEYEN ÜNLÜLER!

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUP DA SEÇİLEMEYEN ÜNLÜLER!

Magazin Haberleri

Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e giremeyen ünlü isimler şöyle oldu...

Davut Güloğlu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı Davut Güloğlu.

Davut Güloğlu

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

Mehmet Aslantuğ

Türkiye İşçi Partisi'nden Muğla Milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ.

Mehmet Aslantuğ

Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi

İrfan Değirmenci

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci.

İrfan Değirmenci

Gökhan Zan

İYİ Parti Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan.

Gökhan Zan

Serhat Özcan

Türkiye İşçi Partisi'nin Balıkesir'den aday gösterdiği oyuncu Serhat Özcan.

Serhat Özcan

Kerem Fırtına

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına.

Kerem Fırtına

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İşçi Partisi Milletvekili İstanbul Türkiye Magazin Haberler

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