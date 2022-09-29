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"Melekler"in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Magazin Haberleri

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Victoria'a Secret'ın melekleri olan süper modeller, bir dergi çekimi için yeniden bir araya geldiler.

Victoria's Secret, bugün dünyanın önde gelen moda tasarım şirketlerinden birisi. Victoria's Secret mankenleri ise markanın kendisi kadar popüler. Bu mankenlerin yer alacağı defileler herkes tarafından günler öncesinden merakla bekleniyordu. Ancak marka radikal bir kararla artık efsaneleşen moda şovlarını bitirdi.

Gösterişli defileler bitsede podyumda efsaneleşen modeller ise kariyerlerine kaldıkları yerden devam ediyor.Victoria'a Secret'ın melekleri bir dergi çekimi için buluştu.

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Sürdürülebilir stil dergisi 'More or Less' için plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdiler.

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Çekime, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Sara Sampaio ve Leomie Anderson katıldı.

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Melekler'in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Alessandra Ambrosio Candice Swanepoel Victoria Secret Stella Maxwell Magazin Haberler

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