"Melekler"in dönüşü muhteşem oldu! Bakın ne için poz verdiler

Victoria's Secret, bugün dünyanın önde gelen moda tasarım şirketlerinden birisi. Victoria's Secret mankenleri ise markanın kendisi kadar popüler. Bu mankenlerin yer alacağı defileler herkes tarafından günler öncesinden merakla bekleniyordu. Ancak marka radikal bir kararla artık efsaneleşen moda şovlarını bitirdi.

MELEKLER GERİ DÖNDÜ

Gösterişli defileler bitsede podyumda efsaneleşen modeller ise kariyerlerine kaldıkları yerden devam ediyor.Victoria'a Secret'ın melekleri bir dergi çekimi için buluştu.

YAPMA ÇİÇEKLERLE POZ VERDİLER

Sürdürülebilir stil dergisi 'More or Less' için plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdiler.

10 MELEK BİR ARADA

Çekime, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Sara Sampaio ve Leomie Anderson katıldı.