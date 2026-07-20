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Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi Haber Videosunu İzle
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
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Ahbap Derneği’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi bitti. Uğur hakkında tutuklanma istendi. Uğur, güveni kötüye kullanma ve suç kaynaklı geliri aklamayla suçlanıyor.

  • Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu.
  • Savcılık, 10 şüpheliden 9'unu tutuklama, 1'ini adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
  • Şüphelilere 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlamaları yöneltildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği AHBAP Derneği soruşturmasında adliye koridorları hareketlendi. Derneğe yönelik yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü sunucu Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık 3 saat süren kritik sorgunun ardından, aralarında Uğur'un da yer aldığı 9 isim hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

3 SAATLİK SORGUNUN ARDINDAN SEVK KARARI GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılık katındaki ifade işlemlerine saat 13.00 sularında başlandı. Şüphelilerin mali profilleri, hesap hareketleri ve dernek faaliyetlerine ilişkin soruların yöneltildiği sorgu maratonu yaklaşık 3 saat sürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 9 şüpheliyi tutuklama, 1 şüpheliyi ise adli kontrol şartı istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İŞTE TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER

Savcılığın, dosyadaki delil durumu ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği 9 isim şunlar oldu:

  • Oğuzhan Uğur
  • Ersin Gökgün
  • Muharrem Karataş
  • Gülgün Öztürk
  • Emre Kartaloğlu
  • Hüseyin Küçük
  • Suzan Düşküner Mintaş
  • Fatih Eke
  • Emir Taşar

Operasyon kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden Özgür Ömer Güner ise tutuklama istemi dışında tutularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderildi.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Yürütülen derinlemesine soruşturmada, adliyeye sevk edilen isimlere yöneltilen suçlamaların detayları da netleşti. Başta sosyal medya fenomeni ve sunucu Oğuzhan Uğur olmak üzere şüphelilere yöneltilen yasal suç başlıkları şu şekilde kayıtlara geçti: "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama"

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısh28d2rvn6:

valla silerim uygulamayı

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Ülkede her dakika Yeni bir aksiyon

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Haber Yorumlarısh28d2rvn6:

hadi bakalım, show başlıyor

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Meali, Çayırda cıvık tezeğe bastı ..

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Haber Yorumlarısh28d2rvn6:

yorumumu kabul edin

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