Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Kamuoyunun yakından takip ettiği AHBAP Derneği soruşturmasında adliye koridorları hareketlendi. Derneğe yönelik yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü sunucu Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık 3 saat süren kritik sorgunun ardından, aralarında Uğur'un da yer aldığı 9 isim hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

3 SAATLİK SORGUNUN ARDINDAN SEVK KARARI GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılık katındaki ifade işlemlerine saat 13.00 sularında başlandı. Şüphelilerin mali profilleri, hesap hareketleri ve dernek faaliyetlerine ilişkin soruların yöneltildiği sorgu maratonu yaklaşık 3 saat sürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 9 şüpheliyi tutuklama, 1 şüpheliyi ise adli kontrol şartı istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İŞTE TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER

Savcılığın, dosyadaki delil durumu ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği 9 isim şunlar oldu:

Oğuzhan Uğur

Ersin Gökgün

Muharrem Karataş

Gülgün Öztürk

Emre Kartaloğlu

Hüseyin Küçük

Suzan Düşküner Mintaş

Fatih Eke

Emir Taşar

Operasyon kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden Özgür Ömer Güner ise tutuklama istemi dışında tutularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderildi.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Yürütülen derinlemesine soruşturmada, adliyeye sevk edilen isimlere yöneltilen suçlamaların detayları da netleşti. Başta sosyal medya fenomeni ve sunucu Oğuzhan Uğur olmak üzere şüphelilere yöneltilen yasal suç başlıkları şu şekilde kayıtlara geçti: "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama"