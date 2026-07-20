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Karaman'da Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı

Karaman'da Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
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Karaman'da 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi, son yağışlarla yeniden akmaya başladı. 7 metreden dökülen şelale, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların yeni uğrak noktası oldu. Ziyaretçiler, doğal güzelliğin keyfini çıkarırken derin suya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Karaman'da 2 yıl önce kuruyan ve son yağışlarla birlikte yeniden canlanan Akpınar Şelalesi, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Karaman merkeze bağlı Akpınar köyünde bulunan Akpınar Şelalesi, bölgedeki yağışların ardından tekrar coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Yaklaşık 7 metreden dökülerek doğal bir havuz oluşturan şelale, hem manzarası hem de serin suyuyla ziyaretçilerin yeni uğrak noktası haline geldi. Özellikle yaz sıcaklarından bunalan ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, şelaleye yoğun ilgi gösteriyor.

"2 sene önce burası kuruydu, yağışlarla birlikte şelale yeniden aktı"

Ailesiyle birlikte şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlardan Ali Hilmi Uysal, suyun yeniden akmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Karaman'a yarım saat mesafede bulunan Akpınar Şelalesi güzel bir doğal güzellik. 2 sene önce burası kuruydu, yağışlarla birlikte şelale yeniden aktı. Gelenlerden burayı temiz bırakmasını istiyorum. Eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Atmosfer çok güzel. Su sesi insanı dinlendiriyor. Vatandaşların serinlemesi güzel ama su biraz derin, insanın boyunu aşıyor, dikkat etmeleri gerekir" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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