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CHP Grup Başkanı Özel, Bilecik'te partililerle bir araya geldi

CHP Grup Başkanı Özel, Bilecik'te partililerle bir araya geldi
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te düzenlediği basın toplantısında kadın ve gençlik kollarının özerkliğine vurgu yaparak, çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdiklerini açıkladı. Ayrıca eski milletvekili Lale Karabıyık'ın kabrini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak özellikle gençlik ve kadın kollarının özerkliğine önem verdiklerini söyledi.

Kadın ve gençlik kollarının güçlü olmaları gerektiğine değinen Özel, parti teşkilatlarında görevden el çektirme kararlarını doğru bulmadığını ifade etti.

"Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi.

Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun da eşlik ettiği açıklamanın ardından geçen yıl yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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