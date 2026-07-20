Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti
Brezilya'da bir kadın, spor salonunda egzersiz yaparken kendisini cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüleri daha sonra izleyen kadın, arkasındaki bir erkeğin kendini tatmin ettiğini fark etti. Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili olayın resmi makamlara taşınması halinde polis tarafından soruşturma başlatılabileceği belirtildi.
Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Feira de Santana kentindeki bir sitenin spor salonunda kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı.
CEP TELEFONUYLA KENDİNİ ÇEKİYORDU
Koşu bandında egzersiz yapan bir kadın, cep telefonunu kayıt alacak şekilde bıraktı. Daha sonra görüntüleri izleyen kadın, arkasında duran bir erkeğin kendini tatmin ettiğini fark etti.
KENDİNİ TATMİN ETTİ
Kayıtlarda, kadının egzersizine devam ettiği sırada erkeğin arkasında beklediği ve müstehcen davranışlarda bulunduğu görülüyor.
Yerel basında yer alan bilgilere göre olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Kadının resmi şikâyette bulunması halinde Brezilya Sivil Polisi'nin görüntüleri inceleyerek olayın tüm yönleriyle soruşturması bekleniyor.