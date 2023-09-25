Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'le aynı yaşta olan Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Katıldığı canlı yayında Erbil'le ilişkisinden bahseden Ceylan, "Gözüm ondan başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi. Erbil ise 15 yıldır ilk defa böyle bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. 2 aydır birlikte yaşayan ikili, evlilik kararı aldı. Bir canlı yayına katılan Ceylan, Erbil ile büyük bir aşk yaşadıklarını ve gerekirse evlilik sözleşmesi dahi imzalayabileceğini söyledi.

"ONUN KRİTERLERİNE UYUYORUM, CİDDİ BİR YOLDAYIZ"

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, Erbil'e aşkını haykırarak şunları söyledi: "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşatıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor. Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil."

"30 YAŞINDA BİR ADAMIN VEREMEDİĞİ BİRÇOK ŞEYİ VERİYOR"

"Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evlenirsek çocuk isteyebilirim. Evlilik sözleşmesi isterlerse imzalarım. Benim ünlü kalma gibi bir derdim yok. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Şu an gözüm Mehmet Ali Erbil'den başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor. Çok eğleniyoruz. Ben daha önce hastanede çalışıyorum, hemşireyim. Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla tanıştım aramız çok iyi. Yasmin Erbil'le aynı yaştayız. Beni kıyafet tercihimden dolayı çok kıskanıyor."

ERBİL: EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMEM, 15 YIL SONRA BÖYLE BİR MUTLULUK YAŞIYORUM

Sevgilisinin ardından canlı yayında konuşan Mehmet Ali Erbil ise "Onu herkes çok seviyor, köpeğim bile çok seviyor. Enerjisi ve doğal olması beni çok etkiledi. Bana genç yaşında çok şey yaşattı ve annemle aynı adı taşıyor. Evlilik yolundayız. Benim evliliklerimde hiç teklif olmamıştı hep akışına bırakmıştım. Gülseren'den evlilik sözleşmesi istemem onun öyle şeylerde gözü yok. Benden on misli yakışıklı ve zenginler istedi de o gitmedi. Sezin o yakın davranıyor ama Yasmin biraz daha mesafeli. Uzun bir aradan sonra böyle bir mutluluk yaşıyorum. 15 senedir hayatıma ilk defa birlikte yaşadığım biri giriyor" ifadelerini kullandı.