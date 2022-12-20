Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 55 kilo vererek iğne ipliğe döndü

Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü rolünü oynayan Erhan Ufak, 55 kilo vererek bambaşka biri oldu. Oyuncunun son halini gören sevenleri ise tanımakta güçlük çekti.

Ekranların en unutulmaz dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Erhan Ufak, değişimiyle adından söz ettirdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son halini de sık sık sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı beslenerek 55 kilo veren başarılı oyuncu, son haliyle bambaşka biri oldu. Sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşan Erhan Ufak'a takipçilerinden yorum yağdı. Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinde yer alıp alınmayacağı merak konusu olan oyuncu için "Diziye bomba gibi dönecek" yorumu yapıldı.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN ÇEKİLECEK

Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni bölümlerinin çekileceğinin müjdesini vererek "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.