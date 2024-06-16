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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü Erhan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak, 55 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan'ı oynayan Erhan Ufak, değişimiyle adından söz ettirdi. Dizide sempatik bir mafya üyesini oynayan Ufak, zaman içinde fazla kilolarını verdi.

AMELİYAT OLDU

Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan oyuncu, çözümü Mide küçültme ameliyatı olmakla buldu. Ünlü isim operasyonun ardından zaman içinde tamı tamına 55 kilo verdi. 85 kiloya kadar düşen oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşmayı ihmal etmiyor.

5 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya gelen Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nin film ve dizilerinde rol aldı. Ufak'ın yer aldığı projeler arasında Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, Nisan, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu yer alıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 Kilo verdi

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Kurtlar Vadisi Bambaşka Biri Erhan Ufak Güllü Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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