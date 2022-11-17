Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: İftiralara inanmayın

Son günlerde eşi Ebru Şallı'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş'un bu sefer de kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Anne Gonca Derin'in "Kızım kaçırıldı ve şiddet görüyor. Bulunmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" sözlerinin ardından açıklama yapan Akkuş, hakkındaki iddiaları yalanlayarak "Çocukları ara tatillerinde pedagog eşliğinde tatile çıkardım. Asılsız iftiralara inanmayın" dedi.

Gonca Derin, 2007-2018 yılları arasında evli kaldığı Uğur Akkuş'un kızını kaçırdığını hatta şiddet uyguladığını iddia etti. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Derin, kızının "Beni kucağına alarak oraya zorla soktu, lütfen ben alın" dediği ses kaydını paylaştı. Şiddet ve kaçırma iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş, sessizliğini bozdu.

Uğur Akkuş ve Gonca Derin

KIZININ YARDIM İSTEDİĞİ SES KAYDINI YAYINLADI

Instagram hesabından paylaşım yapan Gonca Derin, "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz. Lütfen kızıma bir şey olmasın. Kendi ayağına sıkma bırak çocuğumu, kaçamazsın. Tutuklanacaksın yapma. Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi. Derin ardından oğlunun telefonu üzerinden kızıyla konuştuğu anları yayınladı. Söz konusu videoda Aden'in ağlayarak "Beni kucağına alarak oraya zorla soktu, ben de altıma yaptım. Lütfen beni gelin alın. Lütfen çabuk gelin" dediği anne Gonca Derin'in de kızını sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.

AKKUŞ: ÇOCUKLARIMLA TATİLE ÇIKTIM, İFTİRALARA İNANMAYIN

Geçtiğimiz günlerde eşi Ebru Şallı'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş, kızını kaçırdığı ve şiddet uyguladığı iddiasına sessiz kalmadı. Instagram hesabından lüks teknesiyle boğaz turu yaptığı anları paylaşan Akkuş, ardından yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Akkuş, "Hakkımda yine asılsız bir takım İftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye. Bakmakla korumak, kollamak ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarım, ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım bütün karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen!" ifadelerini kullandı.

"KIZIMI TESLİM ETTİLER"

Öte yandan sabaha karşı kızının karakola teslim edildiğini duyuran Gonca Derin, "Kızımızı Feriköy Çocuk Şube'ye teslim ettiler. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Destek olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ederim. Sabah 05.30'da kızımızı aldık, evimize gidiyoruz. Şükürler olsun" dedi.

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