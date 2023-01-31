Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı

Evrim Alasya, başrol oynadığı Kızılcık Şerbeti'nin çekimlerinde kuaför yüzünden ekiple tartışarak seti terk ettiği iddiasını yalanladı. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından sette çektiği bir fotoğrafı paylaşarak hakkındaki iddiayı tiye aldı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde olay çıktığı iddia edildi. Sete kendi kuaförünü isteyen Alasya'nın olay çıkardığı ileri sürüldü.

SET VE YAPIM EKİBİNE KÜFRETTİĞİ İDDİASI

İddiaya göre; Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, set ve yapım ekibine küfürler yağdırarak çekimleri yarıda keserek seti terk etti.

EVRİM ALASYA KAVGA İDDİASINI TİYE ALDI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan tartışma iddiasına Evrim Alasya'dan cevap gecikmedi. Instagram hesabından sette çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Evrim Alasya sette herkese küfürler savurdu, herkesi kırdı geçirdi, seti dağıttı. Kaprisleriyle herkesi yıldırdı şimdi sahne çekecek" diyerek kavga iddiasını yalanladı.