Kızılay'ın 46 milyon liraya Ahbap'a çadır satmasına, ünlü isimlerden tepki geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, ilk günden bu yana bölgede yardım çalışmaları yapan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, Kızılay'dan 46 milyon lira karşılığında çadır aldığını açıkladı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır satmasına ünlü isimler tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. Kızılay'ın depremin üçüncü gününde şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. Kamuoyunda yankı uyandıran iddiaya Haluk Levent, Ahbap'ın yaptığı açıklama üzerinden yanıt verirken, Kızılay adına Genel Başkan Kerem Kınık'tan da iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Haluk Levent yaptığı açıklamada "Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor." dedi.

BAŞKAN KEREM KINIK DOĞRULADI

Kızılay adına açıklama ise Genel Başkanı Kerem Kınık ise"Kızılay Çadır & Tekstil A.Ş, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. -Öncelikle Kızılay'ın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder" ifadelerini kullandı.

"ÇADIRLAR ÜCRETSİZ DAĞITILMAYACAK MIYDI?"

İddialar sonra ünlü isimler sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. Armağan Çağlayan "Ya gerçekten anlamadığım için soruyorum. Zaten o çadırları Kızılay ücretsiz dağıtmayacak mıydı? O sırada "kamu malı" değil mi o çadırlar? Nasıl satılır kamu malı?" paylaşımını yaptı.

BERNA LAÇİN VE DEMET SAĞIROĞLU'NDAN TEPKİ

Oyuncu Berna Laçin ve şarkıcı Demet Sağıroğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yayınladı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İMALI PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar ise olayla ilgili üstü kapalı gönderme yaptı. İngilizce paylaşım yapan Gökbakar "Taking rose, giving rose. Öyle mi?" notunu düştü.