Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'dan sonra Su Kutlu dahil oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'un ardından genç oyuncu Su Kutlu dahil oldu. Kutlu, dizide bir evin hizmetçisi rolünü oynayacak.

Başrollerinde Aleyna Özgeçen, Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Halil İbrahim Ceylan, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde yeni isimler dahil oluyor. Kadroya Ahu Sungur'un ardından Su Kutlu da dahil oldu.