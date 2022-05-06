Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış

DailyMail gazetesine konuşan Ray, elinde Kim ile yaşadıkları cinsel ilişkiye ait görüntü olmadığını sadece fotoğraflar ve Kim'le aralarında konuştukları mesajlar olduğunu, videoyu kesinlikle kendisinin yayınlamadığı ve Kim'im kendi ismini kullanarak milyon dolarlar kazandığını söyledi.

"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

Ray, 14 yıl boyunca Kim'in ismini kullanmasına müsaade ettiğini fakat Kim'in kendisi hakkında gerçek olmayan ifadeler kullandığını bu nedenle artık susmanın anlamsız olduğunu düşündüğü için konuşmaya başladığını söyledi.

VİDEO İNTERNETE SIZDIRILDI

Kim ve Ray 2000 yılında 21 yaşındayken Kim'in 21. yaş günündecinsel ilişki videosunu çekti. Video 2007 yılında internet üzerinden yayınlandı.

VİDEOYU BİLİNÇLİ OLARAK SIZDIRMIŞ

Ünlü rapçi Ray, Paris Hilton'un Rick Saloman ile olan cinsel ilişki görüntülerinin internet üzerinde yayınlanmasından sonra büyük ses getirdiğini görünce, Kim'e videolarını yayınlamayı teklif ettiğini,teklife Kim'in ve annesinin sıcak bakmasından sonra videoyu Kim Kardashian'ın bizzat yayınladığını söyledi.