Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
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14 yıl önce Kim Kardashian ile cinsel ilişki videosu yayınlanan Ray J, görüntünün sızdırılmadığını aksine Kim Kardashian ve annesinin aralarında anlaştıktan sonra kaseti Kim'in yayınladığını söyledi. Ünlü rapçi Kim'in elinde ikinci bir kaset olduğunu ileri sürdü.
DailyMail gazetesine konuşan Ray, elinde Kim ile yaşadıkları cinsel ilişkiye ait görüntü olmadığını sadece fotoğraflar ve Kim'le aralarında konuştukları mesajlar olduğunu, videoyu kesinlikle kendisinin yayınlamadığı ve Kim'im kendi ismini kullanarak milyon dolarlar kazandığını söyledi.
Ray, 14 yıl boyunca Kim'in ismini kullanmasına müsaade ettiğini fakat Kim'in kendisi hakkında gerçek olmayan ifadeler kullandığını bu nedenle artık susmanın anlamsız olduğunu düşündüğü için konuşmaya başladığını söyledi.
Kim ve Ray 2000 yılında 21 yaşındayken Kim'in 21. yaş günündecinsel ilişki videosunu çekti. Video 2007 yılında internet üzerinden yayınlandı.
Ünlü rapçi Ray, Paris Hilton'un Rick Saloman ile olan cinsel ilişki görüntülerinin internet üzerinde yayınlanmasından sonra büyük ses getirdiğini görünce, Kim'e videolarını yayınlamayı teklif ettiğini,teklife Kim'in ve annesinin sıcak bakmasından sonra videoyu Kim Kardashian'ın bizzat yayınladığını söyledi.