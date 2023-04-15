Karan 4 yaşına bastı! Aile fotoğraflarını paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen küçük oğullarını sır gibi sakladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin ilk oğulları Karan 4 yaşına girdi. Çift oğulları için düzenledikleri süper kahraman temalı doğum günü partisinde aile pozu verirken geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen küçük oğulları Kerem'in yüzünü sakladı.

2016 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı bu yıl ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Ünlü çift, 4 yaşına giren Karan için evlerinde bir parti organize etti.

KEREM'İN YÜZÜNÜ KAPATTILAR

Oğulları için süper kahraman temalı bir doğum günü organize eden çift, kırmızı renkteki kıyafetleriyle partiye dahil oldu. Doğum gününde aile pozu veren Evcen ve Özçivit, o anları Instagram hesaplarından yayınlarken küçük oğulları Kerem'in yüzünü emoji ile kapattı.

"AŞK ADAM 1"

Instagram'da 23,6 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit, paylaşıma "Aşk adam 1. İyi ki doğdun oğlum" notunu eklerken Fahriye Evcen de "4 yaşın kutlu olsun kalbim" ifadelerini kullandı. İkilinin paylaşımlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.