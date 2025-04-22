Jennifer Lopez, Suudi Arabistan'da kültürel kurallara uyarak kıyafet değişikliği yaptı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Suudi Arabistan'da verdiği konserde ülkenin kültürel kurallarına uyarak alışılagelmiş sahne kıyafetlerinde büyük değişikliğe gitti.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix etkinlikleri kapsamında Cidde'de sahne alan 55 yaşındaki yıldız, genellikle tercih ettiği cesur ve açık kıyafetler yerine tüm vücudunu örten kostümler giydi.

Haberlere göre, normalde sahne şovlarında mayo ve iç çamaşırı tarzı kıyafetlerle performans sergileyen Lopez, Suudi konseri boyunca boynundan ayak parmaklarına kadar hiçbir yerini açıkta bırakmadı. Vücut hatlarını belli eden dar tulumlar giyse de göğüs, omuz, kol, karın, bacak ve hatta bileklerinde hiçbir çıplaklık görülmedi.

Bu değişiklik, Suudi Arabistan'ın 2019'da yürürlüğe giren Kamu Ahlakı Yasası'na uyum sağlamak amacıyla yapıldı. Yasa, hem erkeklerin hem de kadınların diz ve dirsekleri kapatacak şekilde bol kıyafetler giymelerini gerektiriyor. Ülkeyi ziyaret eden yabancılar da yerel geleneklere saygı göstermek için bu kurallara uymaya teşvik ediliyor.

Lopez, Instagram'da paylaştığı mesajda, "Teşekkürler Suudi Arabistan Grand Prix – Cidde... unutulmaz bir geceydi. Orada olmak harikaydı. Yazın hepinizi tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" diyerek yaz turnesi kapsamında Suudi Arabistan'a tekrar geleceğini duyurdu.

Formula 1 yarışları 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde beşinci kez Cidde Corniche Pisti'nde düzenlendi. Etkinlikte Lopez'in yanı sıra Party Next Door, Major Lazer ve Usher gibi ünlü isimler de sahne aldı.