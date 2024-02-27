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İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

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Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine giren şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.

Şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de dünyaevine girdi. Gündeş eşiyle çekildiği düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca nikahtan önce çekilen konvoy görüntülerinde Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.

İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

DÜĞÜNDEN SONRA EBRU GÜNDEŞ'TEN İLK PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir Dubai'de dünyaevine girdi. 4. evliliğini yapan Gündeş düğünden sonra ilk paylaşımını yaptı.

"MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Ebru Gündeş eşiyle düğün fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına ise, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler. 27.02.2024" notunu ekledi.

İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

NİKAH ÖNCESİ KONVOYDA MUTLU ANLAR

Ayrıca nikahtan önce düğün konvoyunda çekilen görüntüler yayınlandı. Dubai sokaklarında çekilen görüntülerde, Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.

İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Magazin

Murat Özdemir Ebru Gündeş Magazin Yaşam Haberler

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