İşte konvoydan görüntüler! Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım
Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine giren şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
Şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de dünyaevine girdi. Gündeş eşiyle çekildiği düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca nikahtan önce çekilen konvoy görüntülerinde Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
DÜĞÜNDEN SONRA EBRU GÜNDEŞ'TEN İLK PAYLAŞIM
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir Dubai'de dünyaevine girdi. 4. evliliğini yapan Gündeş düğünden sonra ilk paylaşımını yaptı.
"MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"
Ebru Gündeş eşiyle düğün fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına ise, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler. 27.02.2024" notunu ekledi.
NİKAH ÖNCESİ KONVOYDA MUTLU ANLAR
Ayrıca nikahtan önce düğün konvoyunda çekilen görüntüler yayınlandı. Dubai sokaklarında çekilen görüntülerde, Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.