İguana Tokyo... SANAL, GERÇEK Mİ? GERÇEK, SANAL MI?

Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği yeni filmi “İguana Tokyo”, M² adlı bir sanal gerçeklik oyunun insan dünyasını zapt edişini sıradışı ve zekice bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.

Her yaştan ve statüden insanın kendini içinde özgürce kaybedebildiği bu oyun;

Tokyo'da yaşayan anne, baba ve küçük kızdan oluşan sıradan bir aile için kazananın aileyi yönettiği tehlikeli bir deneyime dönüşür.

Ailenin M²'yi en iyi oynayan kızı, elindeki bu güç sayesinde gerçeklikle gerçek olmasını istedikleri arasında gezinir.

Gerçek dünyayla fantezi dünyası arasındaki ayrımı sadece evin evcil hayvanı olan iguananın varlığı ortaya koyar…

Başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü'nün paylaştığı "İguana Tokyo"; 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Yakın geleceğin Tokyo'sunda, şehrin her köşesi, tüm sosyal katmanları M² isimli sanal gerçeklik oyununun büyüsü altındadır…

Her yaştan ve statüden insanın kendini içinde özgürce kaybedebildiği bu oyun, sıradan bir aile için kazananın aileyi yönettiği tehlikeli bir deneyime dönüşür.

Gerçekle fantezi arasındaki ince çizgi bulanıklaşırken M² yaşam alanlarını kontrol edip ailenin gündelik hayatını yeniden tanımlamaya başlar.

Kurallar basittir: Kim kazanırsa evdeki kişisel alanı büyür, daha büyük metrekareye sahip olan evi de yönetir.

Ailenin M²'yi en iyi oynayan ferdi olan 14 yaşındaki Tokyo, elindeki bu güç sayesinde gerçeklikle gerçek olmasını istedikleri arasında gezinir.

İnsanların gerçeklikten kolayca kaçabildiği yeni dünyada sadece hayvanlar dışarıdadır.

Devasa, yeşil bir iguana insanların iki dünya arasında yavaş yavaş kendilerini kaybetmelerine tanık olabilen tek canlıdır…

İlk filmi "Sivas" ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi "İguana Tokyo"nun çekimleri Tokyo ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kurgusuna, "Sarayın Gözdesi" ile En İyi Film Kurgusu dalında Oscar'a aday gösterilen Yorgos Mavropsaridis'in imza attığı "İguana Tokyo"nun görüntü yönetmenliğini, Altın Ayı ödüllü "Beden ve Ruh" filminin görüntü yönetmeni olan Máté Herbai yaptı.

Müziklerini Kazuya Nagaya ve Soundwalk'un yaptığı filmin sanat yönetmenliğini Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven, dijital sanat yönetmenliğini ise Ali Demirel üstlendi. Kaan Müjdeci ve Ryohei Tsutsui'nin yapımcı, Kanat Doğramacı'nın ortak yapımcı olduğu filmin yardımcı yapımcıları arasında ise Tatiana Detlofson, Madlen Kamhi, Tanay Abbasoğlu ve Ali Emir Tapan yer alıyor.

Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan filmin dili ise Japonca ve Türkçe.

"İguana Tokyo", 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

"İGUANA TOKYO" HAKKINDA

69. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L'Atelier'e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan "İguana Tokyo", Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı.

Japonya'da 1974'ten bu yana Kültür Bakanlığı UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan da destek alan film, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing Market'a katılmıştı.

Gelecek vaat eden yapımcı ve yönetmenlerin, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapabilmeleri sağlayan market'ta "İguana Tokyo", en çok görüşme talep edilen film olmuştu.

Kaan Müjdeci 2019 yılında "İguana Tokyo"yu "İguana Tokyo Prologue" adlı bir sanat eserine dönüştürmüş ve bu eser Tokyo Arts and Space Hongo'daki "Compiling Behaviors, Digesting Actions" başlıklı sergide sanatseverlerle buluşmuştu.