Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet, tecavüz ve cinayet sahneleri izleyicileri ayaklandırdı. Dizinin RTÜK'ten ceza alması gerektiğini söyleyen seyirciler, "Bu saçmalığı nasıl kabul edip oynadınız" diyerek oyunculara da sitem etti.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolünü paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide kadına şiddet ve tecavüz sahneleri izleyicileri sinirlendirdi.

KADINA ŞİDDET, TECAVÜZ VE CİNAYET

Artvin'de çekilen dizide Esra Dermancıoğlu ve Biran Damla Yılmaz'ın şiveli konuşmaya çalışması hiç beğenilmedi. Dizide Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı Yasemin, başı Tarık tarafından defalarca taşa vurularak öldürüldü. Tarık bir kadın da tecavüz etti. Dizide Deniz Can Aktaş'ın oynadığı Halil İbrahim de sevdiği kadın Yasemin'i öldüren Tarık'ın boğazını kesti.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Dizideki tecavüz, kadına şiddet ve cinayet sahneleri izleyicilerin tepkisini çekti. RTÜK'e seslenen birçok izleyici, "Şiddeti normalleştirmekten bıkmadınız mı?" derken oyuncuların bu rolleri kabul etmesi de tepki çekti.