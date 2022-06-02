Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı - Haberler

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Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

Haberler.com - Magazin
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yıldız futbolcu Gerard Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. İhanete uğrayan Shakira'nın Pique'den ayrılıcağı belirtildi.

Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.

EVE GELDİĞİ SIRADA BAŞKA BİR KADINLA YAKALADI

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.

Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLA İLİŞKİ YAŞIYOR

İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Gavi'nin ise olaydan haberi yok.

Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

Herkesin imrendiği çifte nazar değdi! Shakira, kocası Pique'yi evde başka bir kadınla yakaladı

Haberler.com - Magazin

Gerard Piqué Shakira Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Muhammed Ali Düyü:

shakira'nın aldatıldığı bir hayat bize neler yapmaz

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