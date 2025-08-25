Halit Yukay'ın acı haberi sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım

Halit Yukay'ın acı haberi sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere açıldığı denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın (43) 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cenazesi, ROV ile görüntülendi. Acı haber sonrası dostu Seda Bakan, "İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz" derken, eşi Ali Erel, "Böyle konuşmamıştık hiç" sözleriyle derin sarsıntısını dile getirdi.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın (43) teknesi günler önce parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Kayıp iş insanının akıbeti merak edilirken acı haber geldi. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşıldı.

DENİZ KUVVETLERİ DEVREDE

Deniz tabanında yapılan tarama sırasında tespit edilen cenazenin, vücut bütünlüğünün korunması amacıyla özel bir operasyonla çıkarılacağı öğrenildi.

Çalışmaların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli şekilde yürütüleceği belirtildi. Uzman dalgıçların ve teknik ekiplerin hazırlıkları sürerken, derinliğin zorluğu nedeniyle operasyonun hassasiyetle yapılması planlanıyor.

ROV İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yukay'ın naaşı, insansız su altı robotu (ROV) yardımıyla görüntülendi. Elde edilen ilk görüntüler, cenazenin güvenli bir şekilde yüzeye çıkarılması için ek önlemler alınmasını zorunlu kıldı. Yetkililer, operasyonun hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

DOSTLARINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIMLAR

Halit Yukay'ın ölüm haberinin duyulması, yakın çevresinde ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yakın dostları arasında bulunan oyuncu Seda Bakan, duygularını şu sözlerle dile getirdi, "İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz." Bakan'ın eşi Ali Erel de yaşadığı şoku şu ifadelerle paylaştı, "Böyle konuşmamıştık hiç."

