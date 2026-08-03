7 aylık hamile kadın kocasından kaçarken ölmüş! Cinayet mi kaza mı derken altından dram çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde eşi Ferdi S. ile tartışan Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan (35), dördüncü kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna geçmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan Ferdi S. gözaltına alındı.

Olayın ardından yerel medyada Ferdi S.’nin eşini öldürdüğü, çocuğunu yaraladığı ve ağabeyini bıçakladığı öne sürüldü. Ancak son bilgilere göre Hassan, kocasından kaçmaya çalışırken pencereden düştü.

KADIN KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Ekram Hassan’ın yaklaşık iki ay önce tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurduğu öğrenildi. Hassan’ın başvurusunun ardından bir kadın konukevine yerleştirildiği, yaklaşık bir ay önce ise kendi isteğiyle buradan ayrılarak evine döndüğü belirtildi.

ÜÇ YAŞINDAKİ KIZINI TERASTAN SALLANDIRMIŞ

Mahalle sakinlerinin anlatımına göre olay gecesi evden kavga sesleri geldi. Pencerelere çıkan komşular, Ferdi S.’nin üç yaşındaki kızını dört katlı binanın terasından aşağıya doğru sallandırdığını gördü.

Çocuğu kurtarmak için binaya giren mahalle sakinleri, dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye ulaşamadı. Bu sırada Ekram Hassan’ın yatak odasının penceresinden karşı binanın balkonuna geçmeye çalıştığı ancak bahçeye düştüğü belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hassan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SÜREKLİ EŞİNİ BIÇAKLA KOVALARDI"

Mahalle sakinlerinden Hasan Kaçan, çiftin evinden daha önce de sık sık kavga sesleri geldiğini söyledi. Ferdi S.’nin eşini bıçakla kovaladığını öne süren Kaçan, mahallelinin çok sayıda kez polise haber verdiğini belirtti.

Kaçan, olaydan bir gece önce de polis ekiplerinin aynı adrese geldiğini söyleyerek, “Bütün mahalleli kendisinden rahatsızdı. Sürekli karısını bıçakla kovalardı. Biz şikâyetçi olurduk, polis gelirdi” dedi.

Kaynak: Haberler.com