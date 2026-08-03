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Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı

Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı
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Brezilya U15 Kupası'nda Flamengo - Ceara maçında dev bir papağan sahaya inerek oyunculara saldırdı, maç durdu. Olayın ardından Ceara 2-1 galip geldi.

Brezilya U15 Kupası'nda oynanan Flamengo - Ceara karşılaşmasında eşine az rastlanır anlar yaşandı. Sahaya giren devasa bir papağan, oyunculara saldırarak maçın durmasına neden oldu.

Brezilya futbolu hafta sonu eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Brezilya U15 Kupası kapsamında Rio de Janeiro temsilcisi Flamengo ile Ceara karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında sahaya giren dev bir mavi papağan, karşılaşmanın seyrini bir anda değiştirdi.

Mücadele tüm hızıyla devam ederken bir anda sahaya süzülen renkli kuş, Flamengo savunmasında görev yapan genç bir futbolcuya saldırdı. Aniden üzerine gelen papağan nedeniyle büyük panik yaşayan futbolcu kendini yere bıraktı. Rengârenk kuş ardından sahadaki diğer oyuncuları da tehdit etmeye başlayınca, karşılaşmanın hakemi oyunu durdurmak zorunda kaldı.

Kısa süre sonra sahadan uzaklaşan papağan, yaklaşık 15 dakika sonra yeniden geri dönerek çimlere kondu ve mücadelenin ikinci kez durmasına sebebiyet verdi.

Yaşanan kargaşanın ardından toparlanan Flamengo 1-0 öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü koruyamadı. Oyuna ağırlığını koyan Ceara, Andre Luis ve Kayck Para'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sahadaki ilginç misafirin Güney Amerika’da sıklıkla rastlanan Mavi-Sarı Ara (Macaw) türü bir papağan olduğu öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan esprili yorumlarda ise Rio ekibi Flamengo'nun, bu sıra dışı olayın ardından Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da sergilediği performansla dikkat çeken ve soyadı "papağan" anlamına gelen İrlandalı golcü Troy Parrott’ı transfer etmeye karar verebileceği ifade edildi.

Türk Futbolundaki "Martı" Olayı da Hatırlatıldı

Haberde ayrıca bu yıl futbol sahalarında yaşanan tek kuş vakasının bu olmadığına dikkat çekildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki bir amatör lig maçında yaşanan olay hatırlatıldı. İstanbul Yurdum ile Mevlanakapı Güzelhisar arasında oynanan yükselme maçında, savunmanın serbest vuruş esnasında vurduğu top kazara havada uçan bir martıya çarpmıştı.

Saha ortasına düşen martıya ilk müdahaleyi yapan İstanbul Yurdum kaptanı Gani Çatan, kuşa kalp masajı uygulayarak hayatını kurtarmış ve tedavi edilmek üzere kenara taşımıştı.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
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