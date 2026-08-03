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İnegöl'de Şüpheli Ölüm: Eşi Yüzü Kanlar İçinde Buldu

İnegöl'de Şüpheli Ölüm: Eşi Yüzü Kanlar İçinde Buldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Raif Bozdağ (50), eşi tarafından evde yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içinde bulundu. Sağlık ekipleri Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşinin, sabah kalktığında yerde yüzü kanlar içinde bulduğu ihbarı yaptığı Raif Bozdağ (50), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çetiner Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ'ı yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde bulduğunu söyledi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Raif Bozdağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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