Hadise, hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi: Hayatıma biri girerse paylaşırım

Şarkıcı Hadise, hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan ünlü şarkıcı "Hayatıma değer verdiğim biri girerse paylaşırım. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da seviyorum" dedi.

AŞK İDDİLARIYLA GÜNDEMDE

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra aşka kapılarını kapatan Hadise'nin adı son dönemde birçok kişiyle anılıyor. Son olarak ünlü oyuncu Kerem Bürsin'le adı aşk dedikodularına karışan güzel şarkıcının şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı iddia edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü şarkıcı Hadise ise hakkında çıkan hiçbir iddiayı doğrulamamıştı. Başarılı şarkıcı aşk dedikoduları karşısında sonunda sessizliğiniz bozdu. Sosyal medya hesabından dedikoduları yalanlayan Hadise uzunca bir yazı paylaştı. Ünlü şarkıcı "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum. Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından öyle umuyordum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum neredeyse.

Ama tekrar söylemek istiyorum ki; hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim." dedi.