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Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Magazin Haberleri

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle oturarak poz verdi. Hadise'nin bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde konser maratonunu yavaşlatan Hadise sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veriyor. Geçtiğimiz günlerde derin yırtmaçlı elbisesi ile çektiği dans videosunu paylaşan ünlü şarkıdan bir cesur poz daha geldi.

Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle ayna karşısına geçen güzel şarkıcı verdiği pozu 14 milyon takipçili Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Hadise'nin kısa süre içinde beğeni alan pozuna yorum yağdı.

Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Birçok kişi ünlü şarkıcının cesur pozunu beğendiğini dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Bir kez mi beğenebiliyoruz?" yorumunu yaptı.

Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hadise Cinsellik Magazin Haberler

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