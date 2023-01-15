Hadise göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından aldı

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle oturarak poz verdi. Hadise'nin bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

CESUR POZLAR ART ARDA GELİYOR

Son dönemde konser maratonunu yavaşlatan Hadise sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veriyor. Geçtiğimiz günlerde derin yırtmaçlı elbisesi ile çektiği dans videosunu paylaşan ünlü şarkıdan bir cesur poz daha geldi.

AYNA KARŞISINA GEÇİP POZ VERDİ

Göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle ayna karşısına geçen güzel şarkıcı verdiği pozu 14 milyon takipçili Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Hadise'nin kısa süre içinde beğeni alan pozuna yorum yağdı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Birçok kişi ünlü şarkıcının cesur pozunu beğendiğini dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Bir kez mi beğenebiliyoruz?" yorumunu yaptı.