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Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti!

Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti!
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Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının mor elbisesiyle verdiği pozlara kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Özel hayatı, sahne şovları ve cesur kıyafet seçimleriyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geldi.

Mehmet Dinçerler ile olaylı evliliğini bitirdikten sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ünlü şarkıcı Hadise son olarak eski sevgilisi Sinan Akçıl ile ilgili açıklamalarıyla adından söz ettirmişti.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında Sıfır Tolerans isimli şarkısını Narin'e adayan Hadise, tepki çekmiş ancak niyetinin gayet açık olduğunu savunmuştu.

Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı bu kez de mor elbisesiyle verdiği cesur kareleriyle konuşuldu. Ünlü isim gönderisine "Sadece seni mor yağmurun altında görmek istedim" notunu düşüp bir de mor kalp bıraktı.

İşte Hadise'nin pozları...

Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerinde topladı!

Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerinde topladı!

Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerinde topladı!

Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerinde topladı!

Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerinde topladı!

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Çok itici biri

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Haber YorumlarıASar Gnc:

ecnebileri taklit ederek güzel Ülkemde cebini dolduran Hadise. cok itici ve cok sevimsizsin.

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Haber YorumlarıIznikk Iznikk:

Kesinlike kokuyordur

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

hadise parayı kazandıkça açıyor.ah hadise ölüm var ölüm ateşe gidiyorsun.beni ilgilendirmez ama olakipişman olursun yanmaktan kurtlursun biraz zor o oğlan filminden sonra yazıklar olsun

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu cesur olmak değil. Vücudunu teşhir etmek...

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