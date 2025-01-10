Hadise cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti!

Özel hayatı, sahne şovları ve cesur kıyafet seçimleriyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geldi.

Mehmet Dinçerler ile olaylı evliliğini bitirdikten sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ünlü şarkıcı Hadise son olarak eski sevgilisi Sinan Akçıl ile ilgili açıklamalarıyla adından söz ettirmişti.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında Sıfır Tolerans isimli şarkısını Narin'e adayan Hadise, tepki çekmiş ancak niyetinin gayet açık olduğunu savunmuştu.

Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı bu kez de mor elbisesiyle verdiği cesur kareleriyle konuşuldu. Ünlü isim gönderisine "Sadece seni mor yağmurun altında görmek istedim" notunu düşüp bir de mor kalp bıraktı.

İşte Hadise'nin pozları...