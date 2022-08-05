Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu - Haberler

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Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez son günlerde aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi oluyordu. Gomez,TikTok hesabından paylaştığı bir videoda daha zayıf görünmek için çaba sarf etmeyeceğini, bu haliyle mükemmel olduğunu söyledi.

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Şu sıralar İtalya'nın Capri kentinde tatile çıkan yıldız şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolarla gündemde. Bazı hayranlarının "Kilolusun" yorumuna maruz kalan Gomez, paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi.

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

TikTok hesabından mayosuyla bir teknenin güvertesinde güneşlenen güzel şarkıcı, aldığı kilolarla kendisini eleştirenlere adeta meydan okudu.

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

30 yaşındaki şarkıcı "Sıska kalmaya çalışıyorum ama Jack in the Box'a gittim ve dört taco, üç yumurtalı rulo, soğan halkası ve baharatlı tavuklu sandviç aldım" dedi.

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Başarılı yıldız şöyle devam etti; "Ama dürüst olmak gerekirse, kilom umurumda değil çünkü insanlar zaten bununla dalga geçiyor. 'Sen çok küçüksün' 'Sen çok büyüksün' 'Buna sığmaz."

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Olumsuzlukların kendisine ulaşmasına izin vermediğini ifade eden güzel şarkıcı, videoyu şu sözlerle kapattı. "Hikayeden çıkarılacak ders; Olduğum gibi mükemmelim.Hoşçakal."

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Selena Gomez Magazin Haberler

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