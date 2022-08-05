Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Şu sıralar İtalya'nın Capri kentinde tatile çıkan yıldız şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolarla gündemde. Bazı hayranlarının "Kilolusun" yorumuna maruz kalan Gomez, paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi.

TikTok hesabından mayosuyla bir teknenin güvertesinde güneşlenen güzel şarkıcı, aldığı kilolarla kendisini eleştirenlere adeta meydan okudu.

30 yaşındaki şarkıcı "Sıska kalmaya çalışıyorum ama Jack in the Box'a gittim ve dört taco, üç yumurtalı rulo, soğan halkası ve baharatlı tavuklu sandviç aldım" dedi.

Başarılı yıldız şöyle devam etti; "Ama dürüst olmak gerekirse, kilom umurumda değil çünkü insanlar zaten bununla dalga geçiyor. 'Sen çok küçüksün' 'Sen çok büyüksün' 'Buna sığmaz."

Olumsuzlukların kendisine ulaşmasına izin vermediğini ifade eden güzel şarkıcı, videoyu şu sözlerle kapattı. "Hikayeden çıkarılacak ders; Olduğum gibi mükemmelim.Hoşçakal."