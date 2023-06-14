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Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Magazin Haberleri

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, dün akşam düzenlenen ödül töreninde kamera karşısına geçti. Acelesi olan oyuncu, saniyeler için poz verirken şekilde şekle girerek herkesi şaşkına çevirdi.

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hafsanur Sancaktutan, dün akşam "Yılın Stil Keşfi" ödülüne layık görüldüğü ELLE Style Awards törenine katıldı.

SANİYELER İÇİNDE BİRÇOK POZ VERDİ

Göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih eden Sancaktutan, saçlarını da topuz yaptırdı. Tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına geçen oyuncu, poz verirken şekilden şekle girdi. Acelesi olduğu için saniyeler için poz değiştiren oyuncu, Instagram hesabından bir video yayınlayarak kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla alay etti. Hızlı bir şekilde poz veren bir kadının videosunu yayınlayan oyuncu "Dün gece hızlı poz verip içeri yetişmeye çalışan ben" notunu yazdı. Daha sonra verdiği pozları paylaşan Sancaktutan, "Neyse olmuş sanki" ifadelerini kullandı.

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hafsanur Sancaktutan Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

takım elbise gravat giyip poz verseler dikkat çekmeyeceklerini bildiklerinden oralarını buralarını ön plana çıkarıp piyasa yapmaya çalışıyorlar ahlaki değerler değerini yitirmiş bu zamanda başka şeyler değerlenmiş

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Mutlu Mesut:

Cehenneme odun lazım

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CEZA :

Ne kadar acınacak durumda olduklarını bir bilseler kendilerine gelirlerde hiç bir şeyin farkında değiller. sanki uyuşturucu almuşlar gibi

Cevap Yaz126Yayından Kaldır
500
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