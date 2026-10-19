Macron, İçişleri Bakanı Nunez'in istifasını kabul etmedi, görevde kalmasını istedi

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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde hafta sonu yaşanan protesto gösterileri ve şiddet olaylarının ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in sunduğu istifa teklifini kabul etmedi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Nunez'in güvenlik güçlerinde komuta zincirinin korunması amacıyla görevinde kalmasının istendiği bildirildi.

Fransa'da artan yaşam maliyetleri, aksayan kamu hizmetleri ve eğitim sistemine ilişkin sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler, 17 Ekim Cumartesi ülke genelinde şiddet olaylarına dönüştü. Çok sayıda kentte protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken belediye binaları ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binalarına zarar verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke genelinde hafta sonu yaşanan protesto gösterileri ve şiddet olaylarının ardından İçişleri Bakanı Nunez'in sunduğu istifa teklifini kabul etmedi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Nunez'in güvenlik güçlerinde komuta zincirinin korunması amacıyla görevinde kalmasının istendiği ve kendisinden, yağma olaylarıyla mücadele etmek için mümkün olan en kısa sürede yeni yöntemler geliştirmesinin talep edildiği bildirildi.

MACRON'DAN SAKİNLİK ÇAĞRISI

Macron, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında halkı sakin olmaya çağırdı. Şiddet olaylarını kınayan Macron, barışçıl biçimde protesto yapanların haklı talepleri olabileceğini ancak bu kişilerin kamu düzenini bozmayı amaçlayan gruplarla aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi.

Macron, Fransa'da yaşanan yıkımın kabul edilemeyeceğini belirterek olayların toplumda öfke ve utanç yarattığını ifade etti. Bazı sağcı siyasetçilerin olağanüstü hal ilan edilmesi yönündeki çağrılarına karşın Macron, bu yönde bir karar açıklamadı. Ancak Macron, kamu binalarını ve yerel işletmeleri korumak amacıyla valiliklerin gerekli durumlarda gösterileri yasaklayabilmesine yönelik adımlar atılacağını belirtti.

ÜLKE GENELİNDE BİNLERCE GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in verdiği bilgilere göre, Paris'te düzenlenen gösteriler sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken yaklaşık bin polis memuru yaralandı.

Paris ve Marsilya'da da dün çatışmalar yaşandı. Paris'teki Place de la Republique çevresinde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericilerin bisiklet yığınlarını ateşe verdiği bildirildi. Fransa hükümeti, şiddet olaylarından aşırı sol grupları ve yağma olaylarını kışkırttığını öne sürdüğü suç gruplarını sorumlu tuttu.

FRANSIZ SİYASİ LİDERLERDEN PROTESTOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Fransa'da sol görüşlü siyasetçi ve Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, cumartesi günü düzenlenen protestolarla ilgili açıklamalarında, göstericilerin hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlar gibi toplumsal taleplerinin dikkate alınması gerektiğini savundu. Yağma ve vandalizmi desteklemediğini belirten Melenchon, kendi siyasi mücadelesini paylaşan kişilerin bu tür eylemlere katılmaması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca polis yönetiminin protestolara müdahale biçimini eleştirerek gerilimin tırmanmasında yetkililerin sorumluluğu olduğunu belirten Mélenchon, şiddet olaylarını eleştirmekle birlikte, protestoların arkasındaki toplumsal sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisinin liderlerinden Jordan Bardella ise protestolar ve yaşanan şiddet olayları karşısında kamu düzeninin korunması gerektiğini savunan bir tutum sergiledi. Bardella, şiddet ve yağma olaylarını eleştirerek güvenliğin sağlanması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ise Fransa'nın şiddet ve yıkım görüntülerine alışmaması gerektiğini belirterek, sakinlik çağrısında bulundu.

BAŞBAKAN LECORNUS ZARAR GÖREN ESNAF DESTEKLERİ İÇİN KRİZ TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Ülkenin orta kesimindeki Limoges kentinde çıkan yangında belediye binasının saat kulesi çöktü. Kentin Belediye Başkanı Guillaume Guerin, ulusal polisin kentte yeterli sayıda görevlendirilmediğini savundu. Guerin, belediye binasının içeride bulunanların hayatını tehlikeye sokacak şekilde, önceden planlanmış bir saldırıyla ateşe verildiğini öne sürdü. Belediye başkanı, binanın onarımı için gerekli kaynakların sağlanmaması halinde istifa edebileceğini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Roland Lescure ise olaylardan zarar gören işletmelere destek verileceğini bildirdi. Lescure, yıkıma neden olanların zararı karşılaması ve eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, esnafa yönelik destekleri ele almak üzere bugün bir kriz toplantısına başkanlık edecek.

Kaynak: ANKA