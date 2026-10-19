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Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

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Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı Haber Videosunu İzle
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD televizyonuna verdiği röportaj sırasında burnunu kapatarak derin nefes aldığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Zelenski'nin soğuk algınlığı geçirdiğini öne sürerken bazıları ise madde kullanımı imasında bulundu.

  • Zelenski'nin NBC televizyonuna verdiği röportajdan paylaşılan görüntüde elini yüzüne götürerek burnunu kapatıp derin nefes aldığı görülüyor.
  • Görüntüleri yorumlayan bazı sosyal medya kullanıcıları Zelenski'nin soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini, bazıları ise madde kullanımı imasında bulunduğunu öne sürdü.
  • Görüntüler iddiaları doğrulayacak kanıt içermiyor ve Zelenski'nin hareketinin nedeni hakkında resmi açıklama bulunmuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD merkezli NBC televizyonuna verdiği röportajdan paylaşılan kısa bir görüntü, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Röportaj sırasında Zelenski'nin yaptığı hareket, sağlık durumuna ilişkin soruları ve kanıta dayanmayan iddiaları beraberinde getirdi.

BURNUNU KAPATIP DERİN NEFES ALDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Zelenski'nin konuşma sırasında elini yüzüne götürerek burnunu kapattığı ve derin bir nefes aldığı görülüyor. Ukrayna liderinin kısa süreli hareketi, görüntülerin paylaşılmasının ardından kullanıcıların dikkatini çekti.

MADDE KULLANIMI İMASINDA BULUNDULAR

Görüntüleri yorumlayan bazı sosyal medya kullanıcıları, Zelenski'nin soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise hareketinden yola çıkarak madde kullanımı imasında bulundu.

Ancak söz konusu görüntüler, bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir kanıt içermiyor. Zelenski'nin hareketinin nedeni hakkında resmi bir açıklama da bulunmuyor.

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